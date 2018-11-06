Україна закупить у Туреччини ударні безпілотники

Під час візиту до Туреччини президента України Петра Порошенка 3-4 листопада було підписано угоду про купівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела у оборонному відомстві.

Зазначається, що у підписанні угоди взяли участь Міністр оборони України Степан Полторак, перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський та голова Укроборонпрому Павло Букін.

За даними порталу, перемовини про купівлю безпілотників тривали близько двох років і наразі розглядається можливість локалізації частини виробництва оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 на потужностях ДП "Антонов", що входить до складу концерну "Укроборонпром".

Повідомляється, що турецький безпілотник може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

"Так у 2015 році відбулись тестові запуски ПТРК UMTAS, у а 2016 з’явилась офіційна інформація про їх успішне бойове застосування проти курдських загонів, що підтвердило їх заявлені тактико-технічні характеристики", - йдеться у повідомленні.

У виданні додають, що БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки.

Також зазначається, що "Bayraktar TB2" побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він знаходився у небі 24 години 34 хвилини.

Скільки саме безпілотників надійде в Україну не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ході офіційного візиту до Туреччини президент Петро Порошенко відвідав виробництво компанії Baykar Makina, яка є одним із світових лідерів у виробництві потужних безпілотних авіаційних комплексів.