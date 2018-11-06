Гендиректора ІСД залишили сидіти в московському СІЗО

Московський міськсуд визнав законним продовження арешту гендиректора української металургійної корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана до 5 січня 2019 року.

Про це повідомляє Російське агентство правової та судової інформації (РАПСІ) з посиланням на прес-службу суду.

"Постанову Басманного суду Москви від 3 жовтня, згідно з якою запобіжний захід у відношенні Мкртчяна у вигляді утримання під вартою продовжено на 3 місяці, залишено без змін, скарга захисту – без задоволення", – додала співрозмовниця агентства.

Гендиректора "Індустріального союзу Донбасу" (ІСД) і колишнього власника футбольного клубу "Кубань" Олега Мкртчана затримали в РФ у лютому.

У Росії його звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ) – на суму понад 1 мільярд рублів.

За версією слідства, з 2009 по 2013 роки Мкртчан, обіймаючи керівну посаду в "Індустріальному союзі Донбасу", організував отримання у "Внешэкономбанку" кредитних коштів через офшорні компанії.

Підприємець свою провину заперечує.

Із 8 лютого Мкртчан перебуває під арештом у справі про шахрайство в особливо великому розмірі.