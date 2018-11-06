Прокуратура затримала агітатора за "вільний Донбас"

Прокуратура автономної республіки Крим спільно з працівниками Служби безпеки затримали українця, який в Інтернеті закликав змінити межі території та державного кордону України.

Про це 6 листопада повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Чоловіка затримали в рамках кримінального провадження за фактами розв’язання Росією агресивної війни в інформаційній сфері щодо України.

Раніше йому уже повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ст. 110 ч. 2 ККУ - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, шляхом створення та розміщення в мережі Інтернет ряду відео сюжетів із закликами про зміну меж території та державного кордону України.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук.

фото прокуратури криму

У помешканні силовики вилучили предмети і документи, які свідчать про скоєння ним "злочинної діяльності на шкоду суверенітету та територіальної цілісності України".

фото прокуратури криму

У відомстві зазначають, що найближчим часом до суду скерують клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою.