Прокуратура затримала агітатора за "вільний Донбас"

1615 переглядів
Вівторок, 6 листопада 2018, 16:33

Прокуратура автономної республіки Крим спільно з працівниками Служби безпеки затримали українця, який в Інтернеті закликав змінити межі території та державного кордону України.

Про це 6 листопада повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Чоловіка затримали в рамках кримінального провадження за фактами розв’язання Росією агресивної війни в інформаційній сфері щодо України.

Раніше йому уже повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за  ст. 110 ч. 2 ККУ - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, шляхом створення та розміщення в мережі Інтернет ряду відео сюжетів із закликами про зміну меж території та державного кордону України.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук.

 
фото прокуратури криму

У помешканні силовики вилучили предмети і документи, які свідчать про скоєння ним "злочинної  діяльності на шкоду суверенітету та  територіальної цілісності України".

 
фото прокуратури криму

У відомстві зазначають, що найближчим часом до суду скерують клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: прокуратура Крим Донбас Росія ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
Адвокат Гандзюк розповіла, у якому випадку замовники вбивства можуть уникнути покарання 5 листопада 2018, 04:54
Прокурор вимагає до 25 років тюрми для колишніх лідерів Каталонії 2 листопада 2018, 15:05
Прокуратура Криму обіцяє не переслідувати кримчан за службу в армії РФ 29 жовтня 2018, 19:15
Усі новини
Головні новини
Юрист: Луценко збрехав, що похороном Гандзюк займається Народний фронт
СБУ прийшла з обшуком до матері Бережної
У Путіна заявили, що "вибори" в ОРДЛО визнають залежно від результату
Рада створила комісію для розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів
Усі новини
світ

Як живуть люди у всьому світі

Лайфхаки

Як побороти безсоння