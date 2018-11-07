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У США зафіксували кілька спроб дезінформувати виборців у день голосування

Середа, 7 листопада 2018, 04:19

Влада США отримала повідомлення про кілька "обмежених" спроб введення в оману виборців у соцмережах у день голосування.

Про це пише Reuters з посиланням на представника Міністерства внутрішньої безпеки США.

Зазначається, що уряд розслідує появу у день виборів повідомлень з інформацією, яка може ввести в оману, разом з керівництвом соцмереж та правоохоронними органами. 

"Співрозмовник не повідомив, хто стоїть за публікацією подібних повідомлень, та нічого не сказав про їх вміст, але запевнив, що керівництво соцмереж їх швидко видалило", - йдеться у матеріалі агентства.

Як повідомлялось, у США викрили нову тактику російського втручання у вибори.

Російські агенти, які, як вважається, пов'язані з урядом, активно розповсюджують суперечливий контент та просувають крайні погляди на тлі проміжних виборів у США 6 листопада, але, на думку урядових дослідників, науковців та безпекових агенцій, вони старанно працюють над тим, щоб приховати свої сліди.

Дослідники, що вивчають розповсюдження дезінформації у Facebook, Twitter, Reddit та інших платформах, стверджують, що нова, більш тонка тактика дозволила більшості так званих кампаній з інформаційних операцій витримати чистки великими соціальними платформами та уникнути перевірок з боку уряду.

Теми: СШАвибори
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