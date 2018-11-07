Пожежу на маслозаводі під Южним загасили – ДСНС

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Середа, 7 листопада 2018, 08:47

Станом на 7 ранку 7 листопада пожежу на території заводу ТОВ "Дельта Вільмар" на Одещині ліквідовано на загальній площі 1500 кв м.  

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жертв та постраждалих немає.

Пожежу на маслозаводі загасили
Пожежу на маслозаводі загасили
ДСНС

Напередодні масштабна пожежа сталася на підприємстві "Дельта Вілмар" біля міста Южне.

Повідомлення про загоряння на території заводу ТОВ "Дельта Вільмар" поблизу с. Нові Біляри надійшло до Служби порятунку "101" 6 листопада о 19:39

О 19:54 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горить рослинне масло та горюча тара в цеху по виробництву маргарину.

Адміністрація заводу здійснила евакуація персоналу заводу. 

Від ДСНС було залучено 24 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 134 людини особового складу.

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