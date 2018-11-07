Омелян пообіцяв мітингувальникам ініціювати відставку глави Укртрансбезпеки

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вже звертався до уряду щодо звільнення керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, але досі безрезультатно.

Про це він поінформував активістів - власників машин на єврономерах та маршруток, які своїми автомобілями перекрили у середу столичний проспект Перемоги, повідомляє "Укрінформ".

"З усіма фактами я вже звертався до Кабміну щодо відставки пана Ноняка. На жаль, це не було підтримано", – сказав міністр і пообіцяв звернутися з цим питанням до уряду повторно.

"Є певна процедура, якої треба дотримуватися, тому я думаю, що сьогодні ще не буде рішення, але звернення з мого боку буде", – сказав Омелян.

Він запевнив присутніх у тому, що добре обізнаний із ситуацією у сфері автобусних та вантажних перевезень, у тарифному контролі, знає про факти корупції.

"Я – за те, щоб створити прозорі правила гри, хоча ми забезпечили їх на рівні нормативних актів, прийнявши усі необхідні постанови", – сказав міністр.

Пізніше на засіданні уряду в середу міністр інфраструктури повторно звернувся до уряду щодо звільнення керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

"На жаль, збільшується кількість скарг щодо Укртрансбезпеки. Сьогодні у мене була зустріч зранку з мітингарями під міністерством інфраструктури, які скаржилися на керівництво. Я прийняв їх заяву і вам теж хотів би передати її копію", - сказав Омелян.

За його словами, ситуація нині розвивається не найкращим чином.

Як повідомлялось, рух "Авто-Євро-Сила" почав масштабну акцію в столиці на вимогу підтримати народні правки до законопроектів 8487, 8488.

7 листопада з сьомої години на проспекті Перемоги під міністерством мітингарі вимагають звільнення керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка та прийняття законопроектів №8487 и 8488, які передбачають зниження акцизу на розмитнення машин.

Учасники акції також виступають проти підвищення цін на пальне і забезпечення належної якості доріг.

Друга частина акції проходить в урядовому кварталі - під будівлями Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Раніше міністр інфраструктури Омелян в ефірі одного з телеканалів заявив, що має факти щодо зловживання Михайла Ноняка на займаній посаді.