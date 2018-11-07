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Прокуратура не планує продовжувати обмеження для Омеляна

Середа, 7 листопада 2018, 12:44

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не планує подавати до суду клопотання про продовження запобіжного заходу для міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це "Українській правді" повідомив заступник голови САП Володимир Кривенко.

Наразі в Омеляна, підозрюваного у незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації, забрали закордонні паспорти та наказали йому прибувати до детективів за першою вимогою, повідомляти про зміну проживання чи роботи, утримуватись від спілкування зі свідками. 

"На цей час не вбачаємо за доцільне (подавати клопотання – УП)", – пояснив прокурор.

За словами Кривенка, таке рішення обумовлене тим, що міністр належно виконує свої обов’язки.

Водночас, прокурор підкреслив, що наразі запобіжний захід Омеляна ще діє. Рішення про можливе повернення йому паспортів буде розглядатись після завершення 2-місячного строку дії зобов’язань.

14 вересня суд обрав запобіжний захід Омеляну. Його відпустили на поруки та зобов'язали здати закордонні паспорти.

13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Санкція тяжчої статті (ч.3 ст.368-2 "Незаконне збагачення") передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Слідчі вважають, що "в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи".

Зокрема, Омелян нібито придбав собі позашляховик BMW X5 2015 року випуску. Автівка, за словами міністра, належить його брату.

Також урядовець нібито зазначив направдиву вартість ще одного авто, Volvo S80 2007, та не відобразив оренду та користування будинком.

Омелян каже, що в будинку був у гостях.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Омеляндеклараціїсуд
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