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Балуха перевели в барак, його стан "прийнятний" – Чийгоз

Середа, 7 листопада 2018, 12:53

Українського активіста Володимира Балуха в Керченській колонії №2 в анексованому Росією Криму перевели з карантину в барак.

Про це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив "Крим.Реаліі" 7 листопада.

"Балуха з карантину перевели в загальний барак", – розповів він.

"Зараз інформації про загрозу його життю немає. Стан здоров'я прийнятний. Голодування поки не поновлював", – повідомив Чийгоз.

Раніше адвокат Дмитро Дінзьо і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент не змогли навідати Балуха через те, що він перебував на карантині в Керченській колонії №2.

9 жовтня, на 205-й день голодування – води й сухарів, – Балух заявив, що призупиняє голодування на час "етапу" в колонію і залишає заповіт на випадок смерті чи психічної недієздатності.

Теми: Кримполітв'язніанексіяв'язниця
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