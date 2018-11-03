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Дінзе і архієпископу Клименту не дозволили відвідати Балуха через карантин - адвокат

Субота, 3 листопада 2018, 03:03
Дінзе і архієпископу Клименту не дозволили відвідати Балуха через карантин - адвокат

Адвокат Дмитро Дінзе і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент не змогли відвідати засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, через те що він перебуває на карантині в Керченській колонії №2.

Про це 2 листопада "Крим.Реалії" розповіла адвокат Ольга Дінзе.

"Вчора Дмитро Дінзе разом з архієпископом Климентом приїхали в Керченську колонію, щоб зустрітися з Володимиром Балухом. Але їм це не вдалося, оскільки Володимир зараз перебуває в колонії на карантині", - повідомила адвокат.

"Зазвичай на карантині людина перебуває десять днів. Це певна процедура, де ув'язнені проходять медичне обстеження. Дінзе полетить до Балуха ще раз наступного тижня, щоб знову спробувати з ним зустрітися", - додала вона.

Як повідомлялось, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (це близько 4 тисяч гривень).

Російське слідство звинувачувало Балуха в зберіганні зброї. Сам він каже, що зазнав репресій через проукраїнську позицію, зокрема ‒ через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував "балансування на нульовій позначці".

Координатор громадської організації "КримSOS" Таміла Ташева повідомляла, що у виправній колонії №2 Керчі застосовуються тортури до в'язнів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БалухКримполітв'язні
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