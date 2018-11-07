Суд оголосив вирок чотирьом заворушникам під Харківською ОДА

Київський районний суд Харкова засудив чотирьох учасників заворушень і захоплення будівлі

Харківської обласної державної адміністрації в квітні 2014 року.

Відповідний вирок опублікували на сайті єдиного держреєстру судових рішень 6 листопада.

Суддя Наталя Бородіна винесла рішення 1 жовтня.

Всіх чотирьох обвинувачених засудили до 5 років позбавлення волі, але з випробувальним терміном у 2 роки, тобто наразі засудженні не будуть відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

За рішенням суду, вони зобов’язані періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Водночас суд залишив без розгляду цивільні позови про стягнення майнової шкоди Харківської облдержадміністрації (186 тис. 369 грн), Харківської облради (11 тис. 786,5 грн), Академії внутрішніх військ (21 тис 134 грн) і комунального виробничо-експлуатаційного підприємства "Держпром" (3 млн 496 тис 602 грн).

Вирок можуть оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення, а набере він чинності після закінчення строку на подання апеляції.

Це не перший випадок, коли обвинувачені в захопленні Харківської обладміністрації в квітні 2014 року отримують умовний термін.

Зокрема, 18 вересня ще 5 учасників захоплення ОДА в Харкові отримали умовні терміни.

18 червня суд також присудив умовний термін одному з обвинувачених в організації захоплення будівлі Спартаку Головачову та двох інших обвинувачених – в активній участі в масових зіткненнях.

Всі троє були засуджені до 5-ти років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Як повідомлялося, увечері 6 квітня 2014 року група проросійських активістів захопила будівлю Харківської обладміністрації. Вранці 8 квітня в результаті антитерористичної операції було затримано 65 осіб. Пізніше був затриманий ще один чоловік.