У Харкові судили перших 4 учасників Антимайдану під ОДА

У понеділок, 17 жовтня, Київський райсуд Харкова виголосив перший обвинувальний вирок 4 учасникам захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації на початку квітня 2014 року.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Двох чоловіків (1983 та 1987 рр. н.) засуджено до 5 років позбавлення волі. Ще двох зловмисників (1986 та 1983 рр. н.) - до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Суд визнав їх винними у . організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд,

Обвинувальні акти скерували до суду влітку 2014 року.

Інші провадження перебувають на розгляді суду.

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, 6 та 7 квітня 2014 року перед будівлею Харьківської ОДА відбулися мітинги, які переросли у масові заворушення. Тоді проросійські активісти захопили будівлю облдержадміністрації. Звільнили адміністративну споруду та затримали зловмисників спецпідпозділи МВС України.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба, всього у кримінальних провадженнях за тими подіями обвинувачується 64 особи.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний в організації та активній участі в масових заворушеннях під час захоплення Харківської ОДА в квітні 2014 року Спартак Головачов вийшов з СІЗО після сплати застави.

Українська правда