У колишньому штабі Януковича відновлять кінотеатр і ресторан

У 2019 році у столичному кінотеатрі "Зоряний", який раніше був штабом "Партії регіонів", відкриють Центр кіномистецтва з кінозалами, арт-простором і ресторанами.

Про це "Українській правді" повідомив один з учасників переговорів про відкриття кінотеатру депутат Київради Ярослав Діденко.

"Після реконструкції "Зоряний" перетвориться на кінотеатр з 4 сучасними кінозалами, з арт-зоною, де показуватимуть фестивальне кіно і українські стрічки, з кафе, кав’ярнями. Це буде арт-центр київського життя", - сказав депутат.

Фото з Facebook Ярослава діденка

За словами Діденка, кінотеатр не вдалося повернути у комунальну власність, але вдалося домовитися, що будівля "Зоряного" збереже свій профіль, тобто залишиться кінотеатром.

Він розповів, що наразі власником будівлі став молодий ресторатор Сергій Матвієнко (співвласник компанії FM Group) з партнером. За словами депутата, через те, що попередній власник "Зоряного" не зміг змінити профіль ділянки "під висотну забудову", то вартість кінотеатру сильно впала. І в 2017 році його купили ресторатори.

Попередні власники "Зоряного" хотіли на його місті звести бізнес-висотку. Для цього вони намагалися отримати документи про зміну профілю ділянки – "під висотну забудову". Однак громада виступала проти, тому профіль ділянки не змінили Фото з Facebook Ярослава діденка

"У нас була з Матвієнком нарада. Я казав, що наша позиція радикальна – повертайте будівлю, а ми вам компенсуємо вартість з київського бюджету. А він каже, що це моя власність, я вам його віддавати не буду, але я відновлю кінотеатр за свій кошт. І зроблю такий, що ви будете в нього ходити", - переповів суть наради Діденко.

За словами депутата, Матвієнко також пообіцяв, що не будуватиме замість кінотеатру висотку, а лише зробить там піцерію і дитячий ресторан.

Діденко розповів, що на спільній нараді власники "Зоряного" навіть показали попередні ескізи майбутнього кінотеатру.

Він додав, що консультантом власники запросили директора кінотеатру "Жовтень" Людмилу Горделадзе.

Діденко також повідомив, що нещодавно у власність міста вдалося повернути фонтан, що розташований перед "Зоряним", який раніше дивним чином опинився у приватних руках.

Як повідомляє сайт Печерської адміністрації, кінотеатр запрацює вже в наступному році.

Також концепцією передбачено відновити роботу фонтану і створити привабливий публічний простір навколо.

"Наразі триває робота над реалізацією проекту, презентація якого найближчим часом буде представлена громадськості", - повідомили у Печерській РДА.

Як повідомлялось, директором ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" у 2003-2006 році був Андрій Кравець, екс-голова Державного управління справами (2010- лютий 2014 років), член Партії регіонів, прозваний у пресі "завгоспом Януковича".

З 2006 року і до початку лютого 2015 року директором "Кіноцентру "Зоряний" була дружина Кравця – Марина Пелих.

Після продажу в кінотеатрі "Зоряний" проводились з’їзди і наради Партії регіонів, в приміщеннях першого поверху працювали ресторани.

Офіційні власники ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" неодноразово змінювались, але ними, як правило, значились вихідці з Донецької області і донецькі компанії. В останні роки співзасновником фірми значився донеччанин В’ячеслав Білан і ТОВ "Українська Міжрегіональна Інвестиційна Група".

Остання була зареєстрована на панамський офшор "Джетлі Менеджмент Корп.". Сьогодні "УМІГ" записана на "Lilydessa Investments LTD" (Кіпр) і "Saphire Investments LTD" (Сполучене королівство).

У 2014 році ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" переоформили на белізький офшор "Sabik Ltd".

У травні 2015 року суд залишив у власності ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" приміщення кінотеатру по вулиці Московській, 31/33 у Києві.

У травні 2018 року Київрада доручила столичній міській адміністрації повернути місту кінотеатр "Зоряний".