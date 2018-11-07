Біля військових складів розстріляли два безпілотники, виявилося – перевірка

Поблизу складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин Збройних Сил України на Черкащині та у Запоріжжі збили два безпілотники.

Про це інформує 7 листопада прес-центр Міноборони.

Зазначається, що опівдні поблизу складів чатові варт виявили безпілотні літальні апарати.

В обох випадках вартові відкрили вогонь по БПЛА. Мобільні групи військових частин обстежили прилеглі території та затримали осіб, які керували БПЛА. Негайно було повідомлено підрозділи Служби безпеки України та Національної поліції в зоні їх відповідальності.

Водночас пізніше з’ясувалося, що польоти безпілотників поблизу складів ракетно-артилерійського озброєння відбувалися в рамках планових антитерористичних навчань з метою перевірки надійності охорони об’єктів підвищеної небезпеки.

У Міноборони наголошують, що особовий склад чергових змін діяв чітко та впевнено, виконуючи бойові завдання з охорони та оборони зазначених військових об’єктів.