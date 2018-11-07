Суд скасував підозру в погромі табору ромів лідеру С14

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Середа, 7 листопада 2018, 18:50

Суд скасував повідомлення про підозру в погромі табору ромів на Лисій горі в Києві координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру. 

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Мазура Віктор Мороз.

"Суд 30 жовтня задовольнив наше клопотання. Повідомлення про підозру Мазуру скасоване", - сказав адвокат.

Як повідомили у прокуратурі Києва, вони вже подали апеляцію на це рішення, і на 11 листопада призначене засідання.

Водночас речник прокуратури Надія Максимець пояснила, що ухвала суду стосувалася не суті підозри, а процедури її вручення. Суд вирішив, що під час здійснення повідомлення про підозру мали місце порушення.

"Зараз в апеляційному суді будемо наполягати, що підозру було вручено з дотриманням чинного законодавства", – сказала речниця прокуратури.

У свою чергу Мороз запевнив, що вони оскаржуватимуть і нову підозру, якщо така буде.  

Як повідомлялось, у квітні 2018 року представники націоналістичної організації С14 прогнали ромів з табору на Лисій горі в Києві та спалили їхні намети та речі.

10 липня повідомлялося, що поліція проводила обшуки вдома у Мазура.

Пізніше поліція Києва розмістила на своєму сайті повідомлення про те, що "в ході розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України".

18 липня Мазура посадили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

7 серпня суд пом’якшив запобіжний захід Мазуру з цілодобового домашнього арешту на нічний, з 22 години до 6 ранку. Запобіжний захід мав діяти до 18 вересня.

10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій. Батько Мазура отримав поранення.

Ірина Балачук, Валентина Романенко, УП
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