Київ: націоналісти прогнали ромів з Лисої гори й спалили їхні намети

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Неділя, 22 квітня 2018, 09:04

Представники націоналістичної організації С14 прогнали ромів з табору на Лисій горі та спалили їхні намети та речі.

Про це повідомив координатор організації Сергій Мазур у суботу в Facebook.

19 квітня він опублікував пост про те, що "С14 з Муніципальною вартою разом з представниками РДА Голосієво вкотре висунили ультиматум залишити заборонену територію парку до завтра".

 
Всі фото з Facebook Мазура

"У разі невиконання цієї вимоги їх вже по-іншому попросять піти. У рамках закону", - додав активіст.

21 квітня він написав, що лише частина ромів покинула табір у парку після цього ультиматуму.

 

"Але після переконливих законних аргументів інші теж вирішили піти з забороненої території", - додав Мазур.

 

"Ми поприбирали за ними майже все сміття, демонтували намети та безпечно спалили", - повідомив він.

 

За словами представника С14, наступного тижня плануються також інші рейди проти "незаконних проявів" ромів.

Українська правда
Теми: націоналісти Київ
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