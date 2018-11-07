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Обшуки у Бережної: СБУ знайшла лист до Лаврова та кілограм золота

Середа, 7 листопада 2018, 18:29
Обшуки у Бережної: СБУ знайшла лист до Лаврова та кілограм золота

Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у лідерки громадського об'єднання "Сила добра" Олени Бережної виявили документи та електронні носії, які свідчать про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ, також знайшли лист на ім'я голови МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Наші співробітники виявили лист до міністра закордонних справ держави-агресора Сергія Лаврова щодо необхідності активізації діяльності російських організацій в Україні", - зазначають правоохоронці.

В СБУ додають, що в ході обшуку знайшли також кілограмовий злиток золота.

У спецслужбі нагадали, що слідчі дії в Олени Бережної, що є матір’ю загиблої екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної, відбувалися в рамках кримінального провадження, відкритого за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 111 (державна зрада) кримінального кодексу України.

У Службі безпеки інформують, що відбулися обшуки також у лідера політичної партії "Союз лівих сил" Василя Волги.

"Наші співробітники вилучили в нього обладнання для ведення таємних переговорів і магнітні носії інформації, що свідчать про його співпрацю з країною-агресором", - йдеться в повідомленні СБУ.

Крім того, в кількох інших фігурантів вилучили незареєстровану зброю і проросійську атрибутику.

 
 

6 листопада співробітники СБУ провели обшук в Олени Бережної.

Українська правда

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Теми: ЛавровСБУобшуки
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