СБУ прийшла з обшуком до матері Бережної

В квартиру Олени Бережної, матері загиблої екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної, прийшли з обшуком працівники СБУ.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба відомства.

У ньому не вказується особа, у якої проходять обшуки, проте прес-секретар СБУ Олена Гітлянска підтвердила "Українській правді", що йдеться про Бережну.

"У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (насильницьке повалення влади і держзрада – ред.) співробітники СБУ проводять у Києві низку санкціонованих слідчим суддею слідчих дій в осіб, які сприяли спецслужбам країни агресора у реалізації плану з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили, що одна із фігурантів справи систематично відвідує РФ, де проводить зустрічі з колишніми українськими високопосадовцями, а також представниками державних органів країни-агресора", - заявляють в СБУ.

Вказується, що за вказівками і фінансуванням кураторів "громадський діяч" систематично організовує та проводить у Києві й обласних центрах України акції протесту, які спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні".

Як відомо, у червні Олену Бережну, матір загиблої екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної, облили зеленкою.

Раніше повідомлялось, що Олена Бережна брала участь в акції "Безсмертний полк" в Києві.

Її дочка, Ірина Бережна, була депутатом 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів, входила до комітету з питань правосуддя.

В серпні 2017 року вона загинула в ДТП.