В РПЦ заявили, що російського архієпископа не пустили в Україну

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Середа, 7 листопада 2018, 20:57

Ректору московської духовної академії архієпископу Амвросію (Віталію Єрмакову) відмовили у в’їзді на територію України.

Про це розповів голова синодального відділу по взаєминах церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, повідомляє "Інтерфакс".

"Архієпископа Амвросія сьогодні в Києві на паспортному контролі не пустили в Україну. Владика прилетів на актовий день Київської духовної академії, який тепер пройде без нього. Чекаємо подробиць", - зазначив Легойда.

У свою чергу заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич повідомив, що Амвросія не пропустили на кордоні "без пояснення причин".

"В даний час владика Амвросій збирається вилетіти назад в Москву", - додав він.

У РПЦ висловили співчуття у зв'язку з відмовою української влади дозволити в'їзд архієпископу Амвросію.

"Українська влада закрила йому (Амвросію - ред) доступ в країну, ймовірно, вважаючи його шпигуном", - заявив секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук.

За думку російського священика, такі дії України є "гіпертрофованою шпигуноманією".

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 7 листопада заявив, що російській церкві немає чого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад в Росію.

Теми: церква кордон
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