Порошенко вказав РПЦ на двері

Президент Петро Порошенко заявив, що російській церкві немає чого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад в Росію.

Про це він заявив 7 листопада на міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед".

За словами Порошенка, після проведення Собору й обрання предстоятеля автокефальної української православної церкви, українська церква отримає справжню незалежність.

"Україна і я чітко поділяємо принцип не втручання держави в церковну діяльність, особливо іноземної держави", - сказав він.

Порошенко процитував президента Росії Володимира Путіна і заявив, що за словами Путіна, РФ тримається на двох стовпах - російській православній церкві і ядерній зброї.

Президент України назвав ненормальним той факт, що в Кремлі збирали раду безпеки Росії на чолі з Путіним, щоб обговорити, як захистити РПЦ в Україні.

"Дорогі мої, вам тут немає чого робити. Нема що робити вашій церкві, нема що робити вашим збройним силам, нема що робити вашому озброєнню. Додому, в Росію", - резюмував Порошенко.

Також Порошенко порівняв появу в Україні незалежної церкви з проголошенням 27 років тому Незалежності країни.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

За словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, дата проведення собору залежить від Вселенського патріарха.

Разом з тим, джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Водночас російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

Водночас в УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.