Cуд у Монако висунув обвинувачення російському мільярдерові

Суд у Монако висунув обвинувачення у справі про корупцію російському мільярдерові Дмитру Риболовлєву.

Про це повідомила головний прокурор Сільві Петі-Леклер, пише Радіо Свобода.

За її словами, Риболовлєва, затриманого напередодні, звільнили з-під варти, залишивши під судовим наглядом, після того, як поліція добу допитувала його і обшукувала його будинок.

Подробиць обвинувачення прокурор не навела.

Суд намагається з'ясувати, чи впливав Риболовлєв на правоохоронні органи Монако в його судовій тяганині зі швейцарським підприємцем Івом Був’є.

Російський мільярдер вважає, що Був’є необґрунтовано завищував ціни на продані 37 картин художників початку XX століття. Газета Le Monde раніше повідомляла, що Риболовлєв нібито тиснув на слідство і поліцію Монако, щоб вирішити справу Був’є в свою користь.

Колишній власник "Уралкалію" Дмитро Риболовлєв володіє 66,67% акцій футбольного клубу "Монако". Він придбав частку в команді 2011 року.

Мінфін США включив Риболовлєва до так званого "кремлівського списку" - наближеного до президента РФ оточення, проти якого уряд США може запровадити санкції.

Російський Forbes у 2017 році оцінював стан Риболовлєва в 6,8 мільярда доларів – за рік він втратив близько півмільярда доларів через невдалі вкладення в живопис. У цілому на полотна Моне, Ван Гога, Гогена, Модільяні, Пікассо, Клімта мільярдер витратив два мільярди доларів.