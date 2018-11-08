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Білий дім вшанував жертв комунізму, в тому числі Голодомору

Четвер, 8 листопада 2018, 06:51
Білий дім вшанував жертв комунізму, в тому числі Голодомору

США поминають жертв комуністичних режимів у всьому світі, окремо відзначивши Голодомор як свідомо здійснений проти українців.

Про це йдеться в заяві Білого дому з нагоди Дня пам'яті жертв комунізму.

"З часу більшовицької революції в Росії 1917 року ми стали свідками наслідків тиранічної комуністичної ідеології - страждань, репресій і смертей. Комунізм підпорядковує невід'ємні права людини нібито добробуту всіх, що призводить до винищення свободи віросповідання, приватної власності, свободи слова і, що дуже часто, життя", - йдеться в заяві.

"Ці жахи включали в себе те, що українців навмисно морили голодом під час Голодомору, росіяни зникали під час Великого терору, камбоджійці гинули на "полях смерті", а в берлінців стріляли, коли вони намагались втекти на свободу", - підкреслили в Білому домі .

У заяві йдеться, що жертви цих та багатьох інших звірств є свідченням незаперечного факту, що комунізм і прагнення до нього завжди будуть руйнівними для людського духу і процвітання людства.

Адміністрація США підтвердила намір "продовжувати просувати справу свободи і можливостей для всіх".

Як повідомлялося, американський штат Вірджинія став 18 штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

"Українська правда" в Threads

Теми: голодоморкомунізмСША
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