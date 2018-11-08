Голова ФПЦ: Через автокефалію Україна прийде до європейської родини
Предстоятель Фінляндської православної церкви Архієпископ Лев переконаний, що через отримання автокефалії Україна прийде до європейської родини.
Про це написав керівник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.
"На зустрічі з нами він сказав: "Під час війни дуже пришвидшується тяжіння до самоідентичності, і цей процес, зокрема, через автокефалію, приведе Україну до європейської родини"", - процитував слова архієпископа Клімкін.
Міністр МЗС додав, що сьогодні Україна не просить у долі подарунків, а хоче отримати те, що їй належить.
"Зараз мова не просто про отримання українцями того, що належить нам по праву й земному, й небесному, мова про відновлення історичної справедливості і духовну єдність нації. Нехай допоможе нам Бог!", - підсумував Клімкін.
Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.
Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.