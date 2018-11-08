Голова ФПЦ: Через автокефалію Україна прийде до європейської родини

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Четвер, 8 листопада 2018, 10:35

Предстоятель Фінляндської православної церкви Архієпископ Лев переконаний, що через отримання автокефалії Україна прийде до європейської родини.

Про це написав керівник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

"На зустрічі з нами він сказав: "Під час війни дуже пришвидшується тяжіння до самоідентичності, і цей процес, зокрема, через автокефалію, приведе Україну до європейської родини"", - процитував слова архієпископа Клімкін.

Міністр МЗС додав, що сьогодні Україна не просить у долі подарунків, а хоче отримати те, що їй належить.

"Зараз мова не просто про отримання українцями того, що належить нам по праву й земному, й небесному, мова про відновлення історичної справедливості і духовну єдність нації. Нехай допоможе нам Бог!", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Українська правда
Теми: церква томос
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