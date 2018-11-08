Прикордонники пояснили, чому не впустили архієпископа РПЦ

Державна прикордонна служба України не могла впустити в Україну ректора Московської духовної академії архієпископа Верейського Амвросія (Єрмакова).

Про це помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він підтвердив недопуск московського церковника напередодні в київському аеропорту.

"Дану особу не було пропущено на територію України, оскільки, по-перше, вона не змогла підтвердити мету своєї поїздки", – пояснив Слободян.

"А також Державна прикордонна служба виконала доручення одного з українських правоохоронних органів про те, що дана особа не може бути допущена на територію України", – додав він.

7 листопада голова синодального відділу із взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що ректора Московської духовної академії не впустили в Україну.