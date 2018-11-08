В тюрмі на Житомирщині знайшли "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів

Генпрокуратура виявила систематичні порушення закону і прав засуджених, а також "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів у Житомирській виправній колонії № 4.

Про це повідомляє сайт ГПУ.

Відзначається, що перевірка проходила за зверненнями понад 60 в’язнів.

"Умови проживання, праці, лікування в’язнів не відповідають вимогам законодавства, міжнародним стандартам і за більшістю показників можуть розцінюватися як нелюдське поводження з людьми", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з'ясувалося, що в’язнів не лікували і використовували для роботи, за яку не платили зарплату. Крім того, більшість приміщень перебували в антисанітарному стані.

"На тлі вказаних порушень встановлено наявність певної системи незаконного впливу на в’язнів групи засуджених з числа злісних порушників режиму, які намагалися відродити злодійські традиції та мінімізувати вплив органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "переважна більшість так званих злодійських авторитетів є вихідцями з інших країн, дехто з них не володіє ні українською, ні російською мовами достатньо мірою".

"Деяким із них в установі створено покращені умови проживання, обладнано окрему кімнату зі всіма зручностями, індивідуальним опаленням, цивільними меблями та побутовими приладами. Вказане приміщення зачиняється на замок, ключі від якого були не в адміністрації установи, а в одного із найбільш завзятих порушників режиму", - йдеться в повідомленні.

Також керівництво установи не вживало заходів впливу щодо осіб, які дестабілізують обстановку в установі. А в одному з виробничих приміщень була замаскована схованка з 4 ножами.

Відзначається, що безпосередньо під час перевірки вжили деяких заходів для усунення порушень – доставили ліки, уклали трудові договори з засудженими, перевели 11 в'язнів, які дестабілізували обстановку, до інших колоній тощо.

За фактом виявлених порушень до прокуратури Житомирщини направили матеріали для реєстрації кримінальних проваджень за ст.ст. 364 (зловживання службовим становищем), 263 (виготовлення, носіння або збут холодної зброї), 366 (службове підроблення) КК України.

Раніше ГПУ повідомляла, що у в’язницях Полтавщини вилучили моторошні засоби для катувань.