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У в’язницях Полтавщини вилучили моторошні засоби катувань – ГПУ

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 16:22
У в’язницях Полтавщини вилучили моторошні засоби катувань – ГПУ

Прокуратура Полтавщини вилучила моторошні спецзасоби у кількох місцевих в’язницях – заціпи та рогачі, обмотані колючим дротом з гострими металевими шипами, ломи і кувалди, які могли застосувати для катування ув’язнених.  

Про це повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Середньовічні катування? Ні. Гострі металеві шипи та колючий дріт проти засуджених. Після цього ми хочемо бачити їх на волі людьми? Після нелюдського поводження з ними?!", - обурилася вона. 

 
Фото з facebook Сарган

Перевірки дотримання вимог законів щодо застосування заходів фізичного впливу, спецзасобів і зброї до засуджених пройшли у "Полтавській виправній колонії № 64", "Божковській виправній колонії №16", "Крюковській виправній колонії №29" та "Надержинщинській виправній колонії №65".

"Усупереч законодавству в приміщенні відділу нагляду і безпеки виправних установ на видному місці зберігаються спеціальні засоби заборонені законом: заціпи, рогач, лом, кувалда тощо. Більш того, заціпи та рогач обладнані рукоятками, обмотаними колючим дротом, та оснащені гострими металевими шипами розміром 2-3 см", - написала Сарган. 

 
Фото з facebook Сарган

Вона додала, що використання вказаних засобів до засуджених є "неприпустимим та може завдати фізичних страждань, створити реальну загрозу здоров’ю та їх життю". 

Керівництву виправних установ доручили негайно усунути виявлені порушення закону.  

"Одночасно за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України", - написала Сарган.

Вона додала, що під час слідчих дій заборонені предмети вилучили для проведення низки експертиз.

"Максимальна санкція передбачає відповідальність до 8 років позбавлення волі", - підсумувала Сарган.

Речник генпрокурора нагадала, що, згідно з наказом Мінюсту, для припинення правопорушень з боку засуджених до них можуть застосовуватися: фізична сила, спеціальні засоби (гумові кийки, наручники, сльозогінний газ, гамівна сорочка) та як винятковий захід вогнепальна зброя.  

Українська правда

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Теми: Генпрокуратурав'язницятортуриПолтава
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