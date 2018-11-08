Україні пропонують офіційно відмовитися від Криму заради Донбасу - Марчук

Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що йому надходили пропозиції "зняти питання Криму" для закінчення війни на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

За його словами, одним з варіантів для вирішення конфлікту на Донбасі пропонують офіційну відмову України від окупованого Криму.

"Я беру участь ще в двох міжнародних платформах щодо Донбасу, то на каво-брейкових паузах кажуть, що якщо Україна офіційно відмовиться, зніме кримську проблему, то це може бути серйозна платформа для вирішення питань на Донбасі", - розповів Марчук.

Представник України в ТКГ зазначив, що при цьому перемовники не дають гарантій, що і після цього остаточно питання Донбасу буде вирішене.

"Вони кажуть, що це не остаточне рішення, мовляв, це приватне. Але розмови ведуть зі мною не приватні особи", - додав він.

При цьому Марчук не уточнив, від кого саме надходять подібні пропозиції.

Він зазначив, що поки не бачить компромісу, який би сприйняло українське суспільство, і додав, що наразі мова не йде про компроміс, як такий, бо йдеться про угоду з Путіним і згоду України на всі умови, які він висуває.

Раніше повідомлялося, що переговори в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську близькі до безвихідної ситуації, а Росія прагне заморозити конфлікт.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що Україна гостро поставила вимогу до РФ і представників Кремля з ОРДЛО негайно скасувати підготовку так званих виборів на окупованому Донбасі.