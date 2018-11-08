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МВС ввело пільги на житло для поліцейських

Четвер, 8 листопада 2018, 13:47
МВС ввело пільги на житло для поліцейських

Міністерство внутрішніх справ з 1 листопада запустило програму компенсації коштів поліцейським за оренду квартир.

Про це заявив керівник МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба відомства.   

"Ми представляємо сьогодні перший і не останній мотиваційний пакет для поліцейського, який запрацює частково зараз, з листопада, а в повному обсязі – з 1 січня 2019 року", - сказав він.

Раніше Аваков заявляв, що в районному центрі компенсація за оренду становитиме від 1,9 тисячі до 2,9 тисячі гривень, в обласному центрі від 2,9 тисячі до 4,3 тисячі гривень.

За словами міністра, також програма передбачає збільшення зарплати на 30%, введення систему отримання власного житла після 2 років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років.

Крім того, Аваков обіцяє внести і прийняти законопроекти, які змінять і захистять професійні права поліцейського. 

 

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, на сьогодні одним із головних завдань керівництва відомства є збереження та залучення кадрів.

"Ми сподіваємось, що наш соціальний проект не лише привабить нових співробітників, але й утримає діючі професійні та чесні кадри", - сказав Князєв.

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСполіціяАваков
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