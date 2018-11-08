Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Про це "Українській правді" повідомив 8 листопада речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Цей співробітник звернувся з відповідним рапортом на голову Національної поліції з проханням провести перевірку цих фактів. Після проведення перевірки, виходячи з її результатів, буде прийнято подальше рішення", – сказав Тракало.

У четвер також стало відомо, що столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

"Звернення від імені цієї дівчини залишили сьогодні зранку в скриньці для звернень громадян. Зараз ця заява перебуває на реєстрації", – повідомила УП речниця столичної прокуратури Надія Масимець.

Вона пояснила, що прокуратура не може проводити розслідування, однак перевірить, чи містить звернення Бурейко інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

"Потім, відповідно, буде вирішено питання про внесення вказаних фактів до Єдиного реєстру досудових розслідувань і визначена підслідність", – зазначила Максимець.

Сам Варченко запевнив, що не має відношення до погроз на адресу Бурейко. Поліцейський пов’язує вказані події з фактом, що його цивільна дружина Ольга займає посаду заступника голови Державного бюро розслідувань.

Варченко висловив сподівання, що правоохоронці з’ясують, хто намагається його скомпрометувати. Також він висловив готовність прибути в прокуратуру і дати покази.

7 листопада користувач під ім’ям Наталія Бурейко опублікував у Facebook пост зі звинуваченнями в бік співробітника Нацполіції Олександра Варченка.

Дівчина стверджує, що спілкувалась з Варченком у додатку для знайомств Tinder. Чоловік нібито наполягав на інтимних стосунках, а після відмови почав погрожувати фізичною розправою.

"Якимось чином він дізнався про мене все. Адреси мене і моїх близьких, номери телефонів, став писати смс-ки і вимагати контакти, погрожуючи фізичною розправою. А вчора мені прислали квіти і відрубані пташині лапи", – написала Бурейко.

За її словами, повідомлення із погрозами також надходили їй у месенджерах Viber і Telegram та її родичам.

Дівчина написала, що чоловік, із яким вона спілкувалась, працює заступником голови департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Згідно даних поліції, Олександр Варченко перебуває на посаді заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції, а його цивільна дружина, Ольга Варченко, є заступником голови новоствореного Державного бюро розслідувань.

Вночі з 7 на 8 листопада у Facebook-профілі, який імовірно належить Олександру Варченку, з’явились заперечення звинувачень. Чоловік каже, що разом із родиною "зазнав жахливої ​​інформаційної атаки", що не знайомий з Наталією Бурейко та не спілкувався з нею у жодних месенджерах.

Він підкреслив, що готовий дати вичерпні свідчення правоохоронцям.

УП намагалась отримати від Наталії Бурейко додаткову інформацію щодо того, хто надсилав їй повідомлення, з яких номерів та чи існують інші підтвердження, що вона спілкувалась саме з поліцейським Варченком. Однак дівчина спершу відповідала, уникаючи питань про наявність додаткових підтверджень, а потім перестала переглядати повідомлення.

Згідно з даними з відкритих джерел та соцмереж, дівчина на ім’я Наталія Бурейко навчається на третьому курсі Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського за спеціальністью "Хімічні технології та інженерія".

***Увечері 8 листопада пости про погрози зникли з вказаного акаунту. Натомість Бурейко розмістила вибачення перед Варченком, яке починається словами "Мені дуже соромно. Я, Бурейко Наталя, написала публікацію...".