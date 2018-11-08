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Скандал із сексдомаганням: студентка видалила пости і написала "покаяння"

Четвер, 8 листопада 2018, 18:12
Скандал із сексдомаганням: студентка видалила пости і написала покаяння

В аккаунті, що належить Наталії Бурейко, яка раніше заявляла про погрози і переслідування з боку співробітника Нацполіції Олександра Варченка, з'явились вибачення перед ним і членами його сім’ї.

Відповідний пост опублікуваний на Facebook.

"Мені дуже соромно. Я, Бурейко Наталія, написала публікацію про погрози з боку Олександра Варченка в соціальній мережі Facebook, не розібравшись в ситуації і не усвідомлюючи своїх дій", – написала студентка.

Вона додала, що хотіла захистити себе, але завдала шкоду іншим людям. Бурейко зазначила, що не мала на те морального права, що в неї не було підстав вважати, що їй погрожував саме Варченко.

"Я стала жертвою цинічної провокації проти Олександра і його дружини. Я допускаю, що акаунт був створений хакерами з Росії для дискредитації чиновників Національної поліції та Державного бюро розслідувань", – йдеться в оприлюдненому пості.

Дівчина принесла вибачення Варченку та членам його сім’ї.

"Олександр Варченко і його цивільна дружина є порядними людьми. Мені дуже соромно, що я стала жертвою шахраїв і мимоволі взяла участь у цій брудній інформаційної кампанії", – додала Бурейко. Вона попросила журналістів не турбувати її, її родину та родину поліцейського Варченка.

"Подальших коментарів не буде", – підсумувала студентка.

 

Попередні пости, в яких дівчина розповідала про домагання та погрози, наразі у профілі відсутні.

Пост за 7 листопада, який наразі вже недоступний у Facebook Наталії Бурейко
Пост за 7 листопада, який наразі вже недоступний у Facebook Наталії Бурейко

7 листопада в акаунті Facebook Наталії Бурейко з’явився пост зі звинуваченнями в бік співробітника Нацполіції Олександра Варченка.

Дівчина стверджувала, що спілкувалась із Варченком у додатку для знайомств Tinder. Чоловік нібито наполягав на інтимних стосунках, а після відмови почав погрожувати фізичною розправою.

Сам Варченко запевнив, що не має відношення до погроз на адресу Бурейко. Поліцейський пов’язує вказані події з фактом, що його цивільна дружина Ольга займає посаду заступника голови Державного бюро розслідувань.

8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко. Пізніше стало відомо, що прокуратура відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Українська правда

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Теми: скандалМВС
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