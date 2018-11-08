У Мін'юсті розповіли про більше 100 тисяч аліментників, яких не пустили за кордон

Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко заявила, що з початку року з боржників по аліментах було стягнуто майже 4 мільярди гривень на користь дітей.

Про це вона сказала під час прес-конференції щодо результатів роботи ДВС за ІІІ квартали 2018 року, передає прес-служба відомства.

За її словами, у 2018 році велика увага Мінюсту приділена питанню стягнення заборгованості зі сплати аліментів та заробітної плати.

"Завдяки оновленому законодавству у сфері захисту прав дітей державним виконавцям Мін'юсту вдалося стягнути з початку року 3,8 млрд грн аліментів на користь 541 тисячі дітей", - розповіла Глущенко.

Вона додала, що у середньому на одну дитину стягнуто 7 тисяч гривень.

Заступник міністра зазначила, що наразі майже 133 тисячам боржників з виплати аліментів обмежено право виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання.

Також повідомляється, що складено 26,7 тисяч протоколів про притягнення боржників до адміністративної відповідальності і судами винесено 2151 постанову про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Раніше міністр юстиції павло Петренко заявив, що з 29 серпня вступає в дію друга черга пакету законів щодо посилення покарання за несплату аліментів.

Петренко додав, що за останні півроку з початку дії першого так званого пакету законів "Чужих дітей не буває", було стягнуто понад 2.7 млрд гривень на користь майже півмільйона українських дітей.

Як повідомлялося, що Кабінет міністрів заборонив перереєстрацію та зняття з обліку транспортного засобу в разі наявності відомостей про його власника в Єдиному реєстрі боржників.

Раніше Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які не сплачують аліменти.

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