В УПЦ МП заявили, що Генштаб розпорядився не пускати її капеланів

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Четвер, 8 листопада 2018, 16:57

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що Генштаб ЗСУ навесні 2018 року розпорядився не допускати її капеланів у військові частини.

Про це йдеться у повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

Вказується, що заступник Голови відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України архимандрит Лука (Винарчук) розповів, що "директиву Генштабу ЗСУ з грифом "ДСК" (для службового користування) не допускати капеланів Української Православної Церкви (МП - ред.) у військові частини отримали усі командири ще навесні 2018 року".

"Були сформовані списки з іменами священиків Української Православної Церкви (МП - ред.), яких названо "учасниками гібридної війни", серед них є й моє ім’я. Дані документи були розіслані з Генерального штабу на місця", - заявив він.

"Українська правда" звернулася із запитом щодо дерективи до Управління комунікацій та преси Mіністерства оборони України. 

Раніше Українська православна церква Московського патріархату вважає неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.

Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Українська правда
Теми: церква армія
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