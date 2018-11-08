Московський патріархат нарахував в Україні 20 мільйонів своїх прихильників

Керівник прес-служби УПЦ МП Василь Анісімов вважає, що в Україні від 17 до 20 мільйонів громадян належать до Московського патріархату.

Про це він розповів в інтерв’ю російському виданню ТАСС.

Анісімов прокоментував слова президента України Петра Порошенка про те, що представникам Російської православної церкви потрібно покинути країну.

"Абсурдно гнати церкву, яка народилася тут (в Києві – ред) тисячу років тому, сформувала нашу ментальність, наш народ. Я це все відношу до тотального невігластва", - обурився представник Московського патріархату.

Анісімов не виключив, що заява Порошенка про те, що РПЦ не місце в Україні, може нести під собою "якісь погрози".

Але він впевнений, що вигнати УПЦ МП українській владі не вдасться через велику кількість прихильників.

"До УПЦ (Московського патріархату - ред) відносять 17-20 млн населення. Як вони можуть всіх цих людей вигнати?", - зазначив Керівник прес-служби УПЦ МП.

Він додав, що представники влади можуть "організувати гоніння, шельмування, чим вже займаються" стосовно представників Московського патріархату.

Президент України Петро Порошенко вказав РПЦ на двері.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.