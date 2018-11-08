"Динамо" перемагає французький "Ренн" у Лізі Європи

Київське "Динамо" у матчі 4 туру Ліги Європи з рахунком 3:1 здолало французький "Ренн".

Поєдинок пройшов 8 листопада у Києві на НСК "Олімпійський".

Перший тайм цього матчу "Динамо" провело на контратаках і це дало свій результат. Рахунок у грі був відкритий на 14-й хвилині. Віктор Циганков подав кутовий, і Беньямін Вербич ударом головою пробив ворота французької команди - 1:0. Через кілька хвилин сильний удар вийшов у Миколи Шапаренка, але на місці виявився воротар "Ренна" Томаш Коубек.

У першому таймі варто відзначити ще потужний удар Віталія Миколенко з кута воротарського майданчика, але м`яч пролетів вище воріт. "Ренн" біля воріт Дениса Бойка створював навіси і простріли у штрафну, але без небезпечних моментів.

На старті другого тайму Ісмаїл Сарр б’є з метрів шести і Бойко накриває м`яч з другої спроби. Надалі "Динамо" притисло "Ренн" до своїх воріт. На 56-й хвилині після удару Циганкова м`яч пролітає поруч зі штангою. Через п`ять хвилин бразилець Сідклей із забійної позиції не влучає у порожній кут воріт.

На 67-й хвилині Циганков знову подає стандарт і Миколенко грає на випередження та ударом головою робить рахунок 2:0 на користь "Динамо".

На 72-й хвилині Шапаренко виходить сам на сам з голкіпером, але пробиває повз ворота. У наступній атаці Шапаренко таки забиває свій гол. Микола змістився до центру штрафного і обвідним ударом відправив м`яча у кут воріт - 3:0.

Надалі настала черга атакувати французів. Бойко рятує ворота "Динамо" після удару Ньянга. На 89-й хвилині кияни таки пропускають гол. Теозон Сьєбатшо переграв Бойка після помилки киян у захисті - 3:1.

Після перемоги над "Ренном" "Динамо" практично гарантувало собі місце в 1/16 фіналу Ліги Європи. У двох завершальних матчах киянам варто набрати лише одне очко, щоб гарантувати собі місце в плей-офф. Клубу "Динамо" залишилося провести домашній матч з чеським "Яблонцем" та казахською "Астаною" на виїзді.

Після 4 турів у групі К "Астана" та "Динамо" мають по вісім очок. У "Ренна" три пункти та в "Яблонця" лише два.