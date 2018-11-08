США ввели в дію нові антиросійські санкції

Сполучені Штати в четвер ввели санкції проти двох українців, одного росіянина та дев'яти компаній в Україні та Росії, які причетні до анексії Криму та до пов'язаних з цим порушень прав людини.

Про це з посиланням на Міністерство фінансів США повідомляє Reuters.

Одне з підсанкційних підприємств – ТОВ "Південний проект" - пов'язане з банком "Росія" та російським бізнесменом Юрієм Ковальчуком.

"Міністерство фінансів продовжує тиск на компанії з російським капіталом, які отримують прибутки завдяки незаконній анексії і окупації Криму", - заявила представниця відомства Сігал Манделкер.

Санкції мають на меті ще більше покарати Москву за анексію Кримського півострова в 2014 році та за підтримку проросійських сепаратистів на сході України.

В санкційному списку опинився офіцер ФСБ Андрій Сушко. На думку США, він несе відповідальність за викрадення в 2017 році кримськотатарського активіста, який піддавався катуванням.

Санкції також спрямовані проти компаній, які нажились на окупації Криму. Серед них - курортний спа-готель "Мрія" в Ялті, що інвестується найбільшим російським банком "Сбербанк".

Також в чорному списку опинилось так зване "міністерство державної безпеки" луганських бойовиків.

Раніше стало відомо, що США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції".