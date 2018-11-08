США ввели в дію нові антиросійські санкції
Сполучені Штати в четвер ввели санкції проти двох українців, одного росіянина та дев'яти компаній в Україні та Росії, які причетні до анексії Криму та до пов'язаних з цим порушень прав людини.
Про це з посиланням на Міністерство фінансів США повідомляє Reuters.
Одне з підсанкційних підприємств – ТОВ "Південний проект" - пов'язане з банком "Росія" та російським бізнесменом Юрієм Ковальчуком.
"Міністерство фінансів продовжує тиск на компанії з російським капіталом, які отримують прибутки завдяки незаконній анексії і окупації Криму", - заявила представниця відомства Сігал Манделкер.
Санкції мають на меті ще більше покарати Москву за анексію Кримського півострова в 2014 році та за підтримку проросійських сепаратистів на сході України.
В санкційному списку опинився офіцер ФСБ Андрій Сушко. На думку США, він несе відповідальність за викрадення в 2017 році кримськотатарського активіста, який піддавався катуванням.
Санкції також спрямовані проти компаній, які нажились на окупації Криму. Серед них - курортний спа-готель "Мрія" в Ялті, що інвестується найбільшим російським банком "Сбербанк".
В чорному списку опинилось "міністерство державної безпеки" луганських бойовиків.
Також під санкції потрапили Володимир Зарицький і Олександр Басов.
Зарицький є колишнім головнокомандувачем Ракетних військ і артилерії Росії. Він володіє ТОВ "УКІП", що розташоване в Сімферополі.
Басов - так званий "заступник міністра державної безпеки ЛНР". У США наголошують, що дана структура сепаратистів винна в серйозних порушеннях прав людини.
Раніше стало відомо, що США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції".