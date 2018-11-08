Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели в дію нові антиросійські санкції

Четвер, 8 листопада 2018, 21:57
США ввели в дію нові антиросійські санкції

Сполучені Штати в четвер ввели санкції проти двох українців, одного росіянина та дев'яти компаній в Україні та Росії, які причетні до анексії Криму та до пов'язаних з цим порушень прав людини.

Про це з посиланням на Міністерство фінансів США повідомляє Reuters.

Одне з підсанкційних підприємств – ТОВ "Південний проект" - пов'язане з банком "Росія" та російським бізнесменом Юрієм Ковальчуком.

"Міністерство фінансів продовжує тиск на компанії з російським капіталом, які отримують прибутки завдяки незаконній анексії і окупації Криму", - заявила представниця відомства Сігал Манделкер.

Санкції мають на меті ще більше покарати Москву за анексію Кримського півострова в 2014 році та за підтримку проросійських сепаратистів на сході України.

В санкційному списку опинився офіцер ФСБ Андрій Сушко. На думку США, він несе відповідальність за викрадення в 2017 році кримськотатарського активіста, який піддавався катуванням.

Санкції також спрямовані проти компаній, які нажились на окупації Криму. Серед них - курортний спа-готель "Мрія" в Ялті, що інвестується найбільшим російським банком "Сбербанк".

В чорному списку опинилось "міністерство державної безпеки" луганських бойовиків.

Також під санкції потрапили Володимир Зарицький і Олександр Басов.

Зарицький є колишнім головнокомандувачем Ракетних військ і артилерії Росії. Він володіє ТОВ "УКІП", що розташоване в Сімферополі.

Басов - так званий "заступник міністра державної безпеки ЛНР". У США наголошують, що дана структура сепаратистів винна в серйозних порушеннях прав людини.

Раніше стало відомо, що США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції".

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїСШАРосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: