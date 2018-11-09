Наступного тижня чекають вибриків погоди: шторм, мороз і сніг
З 12 листопада в Україні триватиме похолодання, здійметься вітер, а 14 листопада можливий мокрий сніг.
Про це попереджає синоптик Наталя Діденко у Facebook.
"Наступного тижня в Україні ось цей теперішній синоптичний комфорт явно пропаде. Вже з неділі з переходом у понеділок вітер посилиться до штормових значень. Він видуватиме рештки тепла і знижуватиме температуру повітря протягами навіть у помешканнях", – зазначає вона .
"Температура повітря продемонструє самостійність і без вітру", – додає Діденко.
За її словами, у вівторок-середу на сході України вночі "вріже" до 5-8 градусів морозу.
А в середу, 14 листопада, подекуди з'явиться дощ та мокрий сніг.
"Тенденція звичного некомфортного листопада наступного тижня нарешті почне проявлятися. Нагулюйтеся завтра-післязавтра", – додає Діденко.
Втім, раніше Український гідрометцентр прогнозував похолодання на кілька градусів уже на ці вихідні.
У Києві, наприклад, денна температура у суботу складе, за прогнозами, 7-9 градусів, а в неділю вже 4-6 градуси. Буде хмарно з проясненнями.
Натомість покращився прогноз для західних областей: опади на неділю вже не прогнозують.
За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок і вівторок, 12-13 листопада, температура повітря ще більше знизиться, проте очікують безхмарну погоду.
Подальший прогноз Укргідрометцентру поки не оприлюднено.