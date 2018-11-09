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Наступного тижня чекають вибриків погоди: шторм, мороз і сніг

П'ятниця, 9 листопада 2018, 08:00
Наступного тижня чекають вибриків погоди: шторм, мороз і сніг

З 12 листопада в Україні триватиме похолодання, здійметься вітер, а 14 листопада можливий мокрий сніг.

Про це попереджає синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Наступного тижня в Україні ось цей теперішній синоптичний комфорт явно пропаде. Вже з неділі з переходом у понеділок вітер посилиться до штормових значень. Він видуватиме рештки тепла і знижуватиме температуру повітря протягами навіть у помешканнях", – зазначає вона . 

"Температура повітря продемонструє самостійність і без вітру", – додає Діденко.

За її словами, у вівторок-середу на сході України вночі "вріже" до 5-8 градусів морозу.

А в середу, 14 листопада, подекуди з'явиться дощ та мокрий сніг.

"Тенденція звичного некомфортного листопада наступного тижня нарешті почне проявлятися. Нагулюйтеся завтра-післязавтра", – додає Діденко.

Втім, раніше Український гідрометцентр прогнозував похолодання на кілька градусів уже на ці вихідні.

У Києві, наприклад, денна температура у суботу складе, за прогнозами, 7-9 градусів, а в неділю вже 4-6 градуси. Буде хмарно з проясненнями.

Погода 10 листопада
Погода 10 листопада
meteo.gov.ua

Натомість покращився прогноз для західних областей: опади на неділю вже не прогнозують.

Прогноз на 11 листопада
Прогноз на 11 листопада

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок і вівторок, 12-13 листопада, температура повітря ще більше знизиться, проте очікують безхмарну погоду. 

Попередній прогноз на 12 листопада
Попередній прогноз на 12 листопада

Подальший прогноз Укргідрометцентру поки не оприлюднено.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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