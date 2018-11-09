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ЄС продовжить санкції проти Росії до кінця року - посол

П'ятниця, 9 листопада 2018, 08:33

Санкції Євросоюзу стосовно Росії, введені за агресію проти України, швидше за все, будуть продовжені в кінці 2018 року.

Про це заявив посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер в інтерв'ю російському "Інтерфаксу".

"На мій погляд, на сьогоднішній день у обох сторін конфлікту - і в України, і у Росії - не вистачає політичної волі для виконання Мінських угод, зокрема домовленостей від лютого 2015 року", - розповів посол.

На його думку, обидві сторони порушують "дух і букву цих угод".

"У даній ситуації я вважаю, що в кінці цього року санкції щодо Росії будуть продовжені", - зазначив Едерер.

Разом з тим, говорячи про можливість відновлення відносин між Європейським Союзом і Росією в цілому, він відзначив негативний розвиток ситуації навколо конфлікту в Україні, яке доповнюється "іншими недавніми інцидентами".

"Всі ці випадки не сприяють відновленню відносин ЄС і Росії до нормального рівня", - підкреслив посол.

Едерер додав, що ускладнює можливість відновлення відносин між Євросоюзом і Росією спроба вбивства Сергія Скрипаля отруйною речовиною, а також спроба кібератаки на офіс ОЗХЗ в Гаазі.

Як повідомлялось, Сполучені Штати в четвер ввели санкції проти двох українців, одного росіянина та дев'яти компаній в Україні та Росії, які причетні до анексії Криму та до пов'язаних з цим порушень прав людини.

Санкції мають на меті ще більше покарати Москву за анексію Кримського півострова в 2014 році та за підтримку проросійських сепаратистів на сході України.

Українська правда
Теми: ЄСРосіясанкції
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