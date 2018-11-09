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Гройсман поскаржився на нестачу повноважень і просить більше влади

П'ятниця, 9 листопада 2018, 10:21

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у нього недостатньо повноважень для наведення ладу в країні і тому він подасть до парламенту пропозиції щодо їх збільшення.

Про це він сказав у Верховній раді під час години запитань до уряду.

Перед цим до нього звернувся лідер фракції "Радикальна партія" Олег Ляшко, який заявив, що після президентських виборів внесе зміни до конституції аби ліквідувати посаду прем'єр-міністра, бо він все одно нібито ні за що не відповідає.

Зокрема, поскаржився, що попри обіцянки очільника Кабміну, багато міст і сіл досі залишаються без тепла.

Гройсман відповів, що він не зобов'язаний ходити по квартирах і випускати повітря з батарей, і що за тепло на місцях відповідає місцева влада.

Він зазначив, що коли політики будуть вирішувати, якою має бути система управління в Україні  - президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська, то тоді скаже своє слово.

При цьому він наголосив, що наразі для наведення ладу в країні, як того вимагає Ляшко, прем'єру навпаки потрібно більше повноважень.

"І хочу сказати, мені як прем'єр-міністру, і уряду не вистачає повноважень. Тому тимчасово, можливо, розгляньте таку можливість. Я внесу пропозиції до закону про Кабінет міністрів України про посилення повноважень прем'єр-міністра", - заявив Гройсман.

Він додав, що якщо Верховна Рада підтримає це рішення, то  протягом трьох місяців наведе в країні "реальний порядок".

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманпрем'єрВерховна РадаЛяшко Олег
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