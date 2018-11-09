ГПУ склала підозру слідчому з РФ, який вибив зізнання з Гриба

Генеральна прокуратура склала повідомлення про підозру громадянину РФ через незаконне притягнення до кримінальної відповідності українця Павла Гриба.

Про це інформує прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Зазначається, що слідство зібрало доказову базу, що старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділення слідчого відділу Управління ФСБ Росії по Краснодарському краю, за відсутності будь-яких об’єктивних доказів причетності Гриба до вчинення протиправних дій на території РФ, обвинуватив його у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Крім того, росіянина звинувачують у тому, що він фізичним та психологічним тиском примусив українця звести на себе наклеп.

Зазначається, що вказаний слідчий надав Жовтневому районному суду Краснодара РФ завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо залучення Гриба належним чином в якості обвинуваченого та оголошення його у федеральний та міжнародний розшук.

В результаті чого суд обрав Грибу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, таким чином сфальсифікувавши матеріали кримінальної справи.

Лисенко зазначає, що на цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій.

"Досудове розслідування у вказаному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення Гриба до кримінальної відповідності", – зазначає речник ГПУ.

Як повідомлялось, 7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого у Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого у Росії звинувачують у тероризмі.

Двадцятирічному українському в'язню інкримінують "схиляння до теракту".

Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.