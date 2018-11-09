Стало відомо, чим Порошенко займеться в Парижі

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П'ятниця, 9 листопада 2018, 18:09

Президент Петро Порошенко прийняв запрошення від президента Франції Емманюеля Макрона і полетить у Париж 10-11 листопада.

Про це "Українській правді" повідомили в адміністрації президента.

Зокрема, Порошенко візьме участь у заходах у рамках "Паризького форуму заради миру" з нагоди 100-річчя перемир’я у Першій світовій війні.

"У рамках візиту глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу", - повідомили в АП.

Також Порошенко прийме участь у круглому столі "Як зробити більш ефективним мультилатералізм для вирішення міжнародних проблем?".

За джерелами УП в дипломатичних кругах, в рамках візиту Порошенко не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема, вони можуть бути присутні на спільних заходах, проте зустрічей не буде.

Як повідомлялося, Порошенко отримав запрошення відвідати Париж, де святкуватимуть 100-річчя завершення Першої Світової війни.

Того ж дня до Парижа планує полетіти і президент Росії Володимир Путін.

Українська правда
Теми: Порошенко Франція Путін
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