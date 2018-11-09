Стало відомо, чим Порошенко займеться в Парижі
Президент Петро Порошенко прийняв запрошення від президента Франції Еммануеля Макрона і полетить у Париж 10-11 листопада.
Про це "Українській правді" повідомили в адміністрації президента.
Зокрема, Порошенко візьме участь у заходах у рамках "Паризького форуму заради миру" з нагоди 100-річчя перемир’я у Першій світовій війні.
"У рамках візиту глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу", - повідомили в АП.
Також Порошенко братиме участь у круглому столі "Як зробити більш ефективним мультилатералізм для вирішення міжнародних проблем?".
За джерелами УП в дипломатичних колах, в рамках візиту Порошенко не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Зокрема, вони можуть бути присутні на спільних заходах, проте зустрічей не буде.
Як повідомлялося, Порошенко отримав запрошення відвідати Париж, де святкуватимуть 100-річчя завершення Першої Світової війни.
Того ж дня до Парижа планує полетіти і президент Росії Володимир Путін, щоб відзначити 100-річчя закінчення Першої світової війни.
У Парижі Путін візьме участь у пленарному засіданні "Паризького форуму заради миру", де буде Порошенко.