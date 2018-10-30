Порошенко і Путін приїдуть 11 листопада на святкування в Париж

Президент Петро Порошенко планує 11 листопада відвідати Париж, де святкуватимуть 100-річчя завершення Першої Світової війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на державного секретаря при Міністрі Європи і закордонних справ Франції Жан-Батист Лемуан.



"11 листопада в Парижі з візитом перебуватиме президент Порошенко у відповідь на запрошення свого французького колеги взяти участь у святкуванні 100-річчя кінця Першої Світової війни", – сказав він на брифінгу.

Того ж дня до Парижа планує полетіти і президент Росії Володимир Путін

Його помічник поки не уточнює деталі, зазначивши, що їх "ще належить обговорити". Путін може взяти участь в урочистих заходах на Єлисейських полях і в робочому сніданку, який організовує президент Франції Еммануель Макрон.

"Українська правда" звернулась до Адміністрації президента за підтвердженням планів Порошенка та коментарем.

Крім того, повідомлялось, що Москва допускає зустріч Путіна з Трампом 11 листопада в Парижі.