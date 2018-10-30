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Порошенко і Путін приїдуть 11 листопада на святкування в Париж

Вівторок, 30 жовтня 2018, 17:12
Порошенко і Путін приїдуть 11 листопада на святкування в Париж

Президент Петро Порошенко планує 11 листопада відвідати Париж, де святкуватимуть 100-річчя завершення Першої Світової війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на державного секретаря при Міністрі Європи і закордонних справ Франції Жан-Батист Лемуан.

"11 листопада в Парижі з візитом перебуватиме президент Порошенко у відповідь на запрошення свого французького колеги взяти участь у святкуванні 100-річчя кінця Першої Світової війни", – сказав він на брифінгу.

Того ж дня до Парижа планує полетіти і президент Росії Володимир Путін

Його помічник поки не уточнює деталі, зазначивши, що їх "ще належить обговорити". Путін може взяти участь в урочистих заходах на Єлисейських полях і в робочому сніданку, який організовує президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше в Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що Порошенко отримав запрошення від президента Франції взяти участь у заходах, які відбудуться 10-11 листопада.

"Наразі опрацьовуються питання організації візиту глави української держави до Парижа", – додали в АП.

Крім того, повідомлялось, що Москва допускає зустріч Путіна з Трампом 11 листопада в Парижі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоПутінФранція
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