Порошенко і Путін приїдуть 11 листопада на святкування в Париж
Президент Петро Порошенко планує 11 листопада відвідати Париж, де святкуватимуть 100-річчя завершення Першої Світової війни.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на державного секретаря при Міністрі Європи і закордонних справ Франції Жан-Батист Лемуан.
"11 листопада в Парижі з візитом перебуватиме президент Порошенко у відповідь на запрошення свого французького колеги взяти участь у святкуванні 100-річчя кінця Першої Світової війни", – сказав він на брифінгу.
Того ж дня до Парижа планує полетіти і президент Росії Володимир Путін
Його помічник поки не уточнює деталі, зазначивши, що їх "ще належить обговорити". Путін може взяти участь в урочистих заходах на Єлисейських полях і в робочому сніданку, який організовує президент Франції Еммануель Макрон.
Пізніше в Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що Порошенко отримав запрошення від президента Франції взяти участь у заходах, які відбудуться 10-11 листопада.
"Наразі опрацьовуються питання організації візиту глави української держави до Парижа", – додали в АП.
Крім того, повідомлялось, що Москва допускає зустріч Путіна з Трампом 11 листопада в Парижі.