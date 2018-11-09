Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У мережу виклали відео зіткнення вантажівки з авто Лещенка

П'ятниця, 9 листопада 2018, 18:19

У мережі з'явилося відео моменту зіткнення вантажівки з легковиком, у якому їхав народний депутат Сергій Лещенко.

Його виклав у Youtube Андрій Дзиндзя.

Він стверджує, що це Лещенко порушив правила дорожнього руху, хоча сам нардеп каже, що він не порушував правила, а стояв на узбіччі на "аварійці".

На записі погано видно розташування машин у момент зіткнення, але видно, як рухалася вантажівка.

Раніше 9 листопада Лещенко потрапив у ДТП: на дорозі до Пущі-Водиці в Києві в його машину ззаду влетіла вантажівка – легковик "Фольксваген" від удару розвернуло на 180º, вантажівка перекинулася.

Сам депутат, його помічниця та водій вантажівки живі, у супутниці Лещенка була підозра на струс мозку.

Теми: ЛещенкоДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Лещенко
"Укрзалізниця" організовано евакуює іноземців, а Росія поширює фейки – Лещенко
Лещенко повертається у наглядову раду УЗ
Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: