У мережу виклали відео зіткнення вантажівки з авто Лещенка

У мережі з'явилося відео моменту зіткнення вантажівки з легковиком, у якому їхав народний депутат Сергій Лещенко.

Його виклав у Youtube Андрій Дзиндзя.

Він стверджує, що це Лещенко порушив правила дорожнього руху, хоча сам нардеп каже, що він не порушував правила, а стояв на узбіччі на "аварійці".

На записі погано видно розташування машин у момент зіткнення, але видно, як рухалася вантажівка.

Раніше 9 листопада Лещенко потрапив у ДТП: на дорозі до Пущі-Водиці в Києві в його машину ззаду влетіла вантажівка – легковик "Фольксваген" від удару розвернуло на 180º, вантажівка перекинулася.

Сам депутат, його помічниця та водій вантажівки живі, у супутниці Лещенка була підозра на струс мозку.