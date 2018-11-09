У мережу виклали відео зіткнення вантажівки з авто Лещенка

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П'ятниця, 9 листопада 2018, 19:19

У мережі з'явилося відео моменту зіткнення вантажівки з легковиком, у якому їхав народний депутат Сергій Лещенко.

Його виклав у Youtube Андрій Дзиндзя.

Він стверджує, що це Лещенко порушив правила дорожнього руху, хоча сам нардеп каже, що він не порушував правила, а стояв на узбіччі на "аварійці".

На записі погано видно розташування машин у момент зіткнення, але видно, як рухалася вантажівка.

Раніше 9 листопада Лещенко потрапив у ДТП: на дорозі до Пущі-Водиці в Києві в його машину ззаду влетіла вантажівка – легковик "Фольксваген" від удару розвернуло на 180º, вантажівка перекинулася.

Сам депутат, його помічниця та водій вантажівки живі, у супутниці Лещенка була підозра на струс мозку.

Теми: Лещенко ДТП
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