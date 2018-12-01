КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи

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Субота, 1 грудня 2018, 02:19

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з 1 грудня перейшли на зимовий період (з 8.00 до 17.00) "здійснення контрольно-перевірочних та перепускних заходів".

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що перехід відбувається на КПВВ на автомобільних дорогах:

  • дорожній коридор "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ" – КПВВ "Золоте"
  • дорожній коридор "Горлівка – Бахмут" – КПВВ "Майорське"
  • дорожній коридор "Донецьк – Курахове" – КПВВ "Мар’їнка"
  • дорожній коридор "Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)" – КПВВ "Новотроїцьке"
  • дорожній коридор "Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь" – КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик)
  • дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар" – КПВВ "Станиця Луганська".

У прес-центрі додали, що перехід відбувається на підставі розпорядження Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва від 27.11.2018.

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Теми: Донбас ООС
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