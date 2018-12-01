Дві українки - у топ-10 світового рейтингу шахісток

Українські шахістки Анна і Марія Музичук зберегли місця у першій десятці оновленого світового шахового рейтингу FIDE.

Анна Музичук, яка у листопаді вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, залишається у топ-3 найсильніших шахісток світу.

Її сестра Марія, яка на світовій першості дійшла до півфіналу і виграла бронзову нагороду, посідає 6 місце.

У топ-100 кращих шахісток світу є ще 6 українок: Анна Ушеніна - на 37-й позиції, Інна Гапоненко - на 49-й, Наталія Букса - на 53-й, Юлія Осьмак - 60-та, Наталія Жукова - 84-та. Євгенія Долуханова замикає топ-100.

Очолює рейтинг китаянка Хоу Іфань.

У чоловіків перше місце посідає норвежець Магнус Карлсен, який захистив титул чемпіона світу у матчі проти Фабіано Каруани. Американець йде другим.

Кращий з українців - Василь Іванчук - на 33-й позиції.

Олексій Павлиш, УП