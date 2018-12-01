Вхурделило: Аеропорт "Бориспіль" попередив про можливі затримки рейсів

У зв'язку з погодними умовами міжнародний аеропорт "Бориспіль" повідомив про можливі зміни у розкладі рейсів.

За повідомленням на сторінці аеропорту, через опади підготовка злітних смуг до вильотів/прильотів займає більше часу, ніж завжди.

"Йде очистка перону та злітних смуг, деайсинг обробка літаків ... Ці заходи принципово важливі для організації безпеки польотів. Відповідно, підготовка до вильотів/прильотів займає більше часу, ніж завжди. Можливі зміни в розкладі рейсів", - зазначили у "Борисполі".

У КБП додали, що даний режим роботи буде дотримуватися на періоди боротьби з наслідками снігопадів.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили про погіршення погодних умов на території України 1 грудня.

Зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях очікується місцями сильний сніг з приростом снігового покриву висотою 6-12 см.

У Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. У східних областях, на Запоріжжі та Херсонщині - місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах більшості областей ожеледиця.