УЗ порадила їхати до "Борисполя" лише експресом, а він зламався

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Субота, 1 грудня 2018, 13:11

В "Укрзалізниці" заявили, що попри снігопади УЗ "повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів".

Про це йдеться у повідомленні УЗ на сайті компанії. 

"Залізниця працює в штатному режимі. ... Завдяки злагодженій роботі залізничників затримок поїздів через негоду не було", - повідомили в УЗ.

При цьому в "Укрзалізниці" закликали пасажирів під час планування поїздок враховувати погодні умови, а тим, хто планує подорожі до аеропорту "Бориспіль", користатися залізничним експресом "Kyiv Boryspil Express". 

"Радимо скористатися швидкісним залізничним експресом Kyiv Boryspil Express. У сьогоднішніх погодних умовах це чи не єдиний надійний транспорт, завдяки якому ви точно не запізнитеся на свій літак. Новий експрес відучора курсує зі станції Київ-Пасажирський до станції Бориспіль-аеропорт, із зупинкою на Дарниці", - заявив на своїй сторінці у FB в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниці" Євген Кравцов. 

Разом з тим в ефірі "Hromadske" вдень 1 грудня повідомили, що швидкісний експрес Київ-Бориспіль зламався в дорозі до аеропорту. Через несправність та кілька зупинок під час руху до "Борисполя" частина пасажирів експресу могла запізнитися на свій літак. 

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УЗ запустила роботу "Kyiv Boryspil Express" 30 листопада. 

Рейковий автобус курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом Бориспіль. Експрес курсуватиме цілодобово та прямуватимуть за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Вартість проїзду - 80 гривень.

Українська правда

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Теми: погода Укрзалізниця
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