Акціонерне товариство "Укрзалізниця" оприлюднило розклад руху рейкового автобуса, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом Бориспіль.

Графік руху розміщений в західному переході Центрального залізничного вокзалу, пише ЦТС.

За розкладом, експреси в аеропорт не будуть робити анонсовану зупинку на Видубичах.

Поїзди прямуватимуть за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт.

З центрального вокзалу рейкобуси будуть відправлятися з 00:08. До 6:00 інтервал відправлення складе приблизно 1 годину. З 6:00 і до 9:58 рейкобуси курсуватимуть кожні 30-40 хвилин. До 17:54 інтервал складе близько 1 години, потім до 21:59 - 20-45 хвилин, останній рейс експресу з вокзалу буде виконуватися о 22:52.

ФОТО ЦТС

З Борисполя рейкобуси курсуватимуть з 00:48 з інтервалом близько 1 годину до 6:43, потім до 10:50 - з інтервалом 25-45 хвилин, до 18:34 - близько 1 години, до 21:55 - 30-40 хвилин, потім інтервал складе близько 70 і 40 хвилин (останній рейкобус за розкладом о 23:47).

Повідомляється, що час в дорозі складе близько 40 хвилин.

Чергові співробітники вокзалу, розповіли ЦТС, що попередньо запуск експресу запланований на 30 листопада.

Нагадаємо, новий швидкісний експрес, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", назвуть Kyiv Boryspil Express.

ФОТО ЦТС

Раніше "Укрзалізниця" показала фото нового дизельного поїзда, який буде курсувати маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт. Загалом таких рейкових автобусів буде п’ять, чотири з них возитимуть пасажирів, один буде у резерві.

Попередня вартість проїзду - 80 гривень.

Будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде завершено до 1 грудня.

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

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