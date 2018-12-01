Сенцов удостоївся премії польського МЗС "За людську гідність"

Незаконно ув'язнений в РФ Олег Сенцов удостоївся премії Міністерства закордонних справ Польщі "За людську гідність" (Pro Dignitate Humana).

Про це 1 грудня повідомив глава польського МЗС Яцек Чапутовіч, пише "Інтерфакс-Україна".

"Для мене честь, що в цьому році я можу відзначити премією "За людську гідність" пана Олега Сенцова за визнання його заслуг у сфері прав людини, безкомпромісного захисту осіб, які зазнали переслідувань, і тих, хто зазнав репресій", - зазначив Чапутовіч на врученні премії в суботу у Києві.

Премія була вручена сестрі Сенцова Наталії Каплан. Вона висловила надію, що завдяки міжнародній підтримці режисер зможе особисто подякувати за дане визнання.

"Олег, незважаючи ні на що, продовжує боротися ... Він ... не відступив від своїх переконань і готовий за них дійсно піти до кінця", - розповіла сестра Сенцова.

фото з Fb павла клімкіна

Глава МЗС України Павло Клімкін подякував польським колегам за премію Сенцову, який "як людина і герой, який протистояв російській окупації, боровся за звільнення всіх політв'язнів Кремля".

"Відзнака ще більш символічна, коли тепер поряд з політв'язнями, Росія захопила 24 українських військовополонених", - додав Клімкін.