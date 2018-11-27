Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Упродовж дня 27 листопада в окупованому Криму підконтрольні Кремлю суди арештовували українських моряків, яких у неділю взяв у полон спецназ РФ.

Це – екіпажі двох українських малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксиру "Яни Капу", які 25 листопада переходили з Одеси до Маріуполя. За даними Військово-морських сил України, цей рейд був плановим, та проходив із дотриманням всіх міжнародних норм. Однак мета цього перехода досі не відома.

У керченській протоці їх зупинили російські прикордонні кораблі, а згодом корабель "Дон" пішов на таран рейдового буксиру і пошкодив його головний двигун. Через тривогу росіяни підняли військову авіацію.

Коли українські кораблі почали рух на вихід із керченської протоки, окупанти взялися їх переслідувати і відкрили вогонь. Так вони затримали українські судна і взяли в полон 24 військовослужбовців. Шестеро із них були поранені.

"Українська правда" розбиралася де знаходяться наші моряки, в якому вони стані та що на них чекає.

Скільки моряків захопили?

Упродовж кількох днів це було одне із найбільш таємничих запитань.

Високопоставлені джерела "Української правди" стверджують, що росіяни взяли в полон таки 24 українців, а не 23.

"Ми не можемо опублікувати списки, тому що немає дозволу від родичів і військових", – пояснює співрозмовник в дипломатичних колах.

Замість українських чиновників повний список військовополонених опублікував журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк. Ось він:

Юрій Будзило; В’ячеслав Зінченко; Андрій Оприско; Сергій Цибізов; Андрій Артеменко; Володимир Терещенко; Євген Семидоцький; Віктор Безпальченко; Андрій Шевченко; Володимир Варимез; Михайло Власюк; Богдан Головаш; Сергій Чуліба; Олег Мельничук; Богдан Небилиця; Владислав Костішин; Сергій Попов; Юрій Без'язичний; Роман Мокряк; Андрій Ейдер; Василь Сорока; Андрій Драч; Володимир Лісовий; Денис Гриценко.

Плутанина сталася через заяви начальника генштаба Віктора Муженка. Під час засідання РНБО в ніч на понеділок він повідомив про 23 українських моряків на захоплених суднах. Цю саму тезу Муженко повторив наступного дня із трибуни Верховної ради.

Начальнику генштабу суперечили заяви російської влади. Ще 26 листопада уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова визнавала, що їхні спецслужби взяли в полон 24-х українців. У прес-службі ВМС "Українській правді" відмовляються коментувати цю інформацію.

Тоді ж ФСБ заявила, що серед захоплених нею моряків є двоє співробітників СБУ – Андрій Драч та Сергій Цибізов, яких росіяни назвали "координаторами провокацій". Їх обох ФСБ допитала в числі перших, як і ще кількох моряків. Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео "допиту".

Пізніше Служба безпеки України визнала, що на борту захоплених росіянами кораблів було двоє її співробітників, які "виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України".

Де зараз знаходяться українські моряки і що на них чекає?

Українські судна, що були затримані Росією неподалік Керченської протоки, були доправлені до порту Керч разом з екіпажем.

На наступний день російські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що троє поранених українських моряків: Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер знаходяться в першій міській лікарні в Керчі.

Наразі всі полонені українські військовослужбовці знаходяться в Криму.

Як стверджувала уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, захоплених розмістили в одній з військових частин Керчі.

Водночас, за інформацією журналіста Антона Наумлюка, частина з них перебувала в СІЗО Білогорська і Алушти.

У вівторок Київський районний суд Сімферополя розглянув справи 12 моряків, решту військовослужбовців судитимуть в середу. Рішення для всіх однотипні – арешт на 2 місяці до 25 січня.

Трьох поранених, що перебувають у лікарні, судитимуть у Керчі.

Адвокат одного із затриманих моряків Джеміль Тамішев припускає, що весь процес можуть перенести із Криму в Москву.

Чи законно затримали українських моряків?

З огляду на анексію Криму Росією, складно оцінювати ситуацію з точки зору міжнародного права – будь-які дії РФ по факту є елементами зовнішньої агресії щодо України і апріорі незаконні.



Простіше кажучи, міжнародне право вже порушено 2014 року. Зараз говорити про законність обмеження руху, затримки, а тим більше, нападів на українські судна з боку Росії, не доводиться.

Росіяни стверджують, що українські судна начебто порушили державний кордон, перетнувши без дозволу її територіальне море. Тобто – море біля Криму, який Росія анексувала, та який за міжнародним правом належить Україні.

Цим терміном визначається територія на морі, на яку розповсюджується суверенітет прибережної держави.

За конвенцією ООН з морського права ця територія не може розповсюджуватись далі, аніж на 12 морських миль (22.224 км) від берега.

За міжнародним правом, прибережна держава не може арештовувати будь-які іноземні судна, якщо вони здійснюють мирний прохід через територіальне море без заходу в порти, не стають на якір і не проводять навчання із застосуванням зброї.

Росія стверджує, що діяло окреме рішення про заборону заходу в територіальне море, однак документального підтвердження не надає.

Більше того, є питання до необхідності й місця застосування зброї, оскільки на оприлюднених аудіозаписах переговорів українських моряків, один із моряків інформує, що судна вийшли за згадану 12-мильну зону.

Тобто напад відбувся в нейтральних водах, а міжнародне морське право було порушено росіянами, навіть в тій версії належності Криму, яку вони самі інтерпретують.

Який правовий статус захоплених моряків?

Росія вирішила видавати українських моряків за порушників кордону. Відповідно, всі події у російських судах будуть проходити по кримінальному процесу.

Усім морякам інкримінують "незаконний перетин кордону, вчинений групою осіб за попередньою змовою або організованою групою із застосуванням насильства чи погрозою його застосуванням".

Найбільше покарання за цією статтею – 6 років тюрми.

Україна розглядає ситуацію як збройну агресію Росії, відповідно захоплених моряків наша країна вважає військовополоненими. Це, у свою чергу, визначає спеціальний порядок їхнього утримання і можливість видачі чи обміну.

Як почуваються поранені моряки?

Військово-морські сили України повідомили про шістьох поранених українських військовослужбовців.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко на засіданні Радбезу в понеділок заявляв, що троє з них важкопоранені, один перебуває у критичному стані.

Натомість росіяни визнають лише трьох поранених, наголошуючи, що їх стан не є важким.

За словами так званої "уповноваженої з прав людини в Криму" Людмили Лубіної, їх утримують у лікарні на території військової частини в Керчі.

"У них пошкоджені м'які тканини, кістки, сухожилля цілі, думаю за 3-4 дні їх випишуть", – розмито запевняла Лубіна, не пояснюючи, які конкретно травми отримали українці.

Як далі може діяти українська влада, щоб звільнити моряків і кораблі?

З українського боку на звільнення наших моряків працює одразу кілька груп.

По-перше, за гуманітарну сторону питання відповідає омбудсмен Людмила Денісова.

По-друге, основна робота виконується чиновниками Міністерства закордонних справ. На МЗС – організація і стратегія захисту полонених, контакти з міжнародними партнерами та Червоним Хрестом, який на перших етапах надавав всю інформацію про стан і місце перебування наших моряків.

По-третє, до процесу залучена віце-спікер парламенту, спецпредставник президента у гуманітарній підгрупі у Мінську Ірина Геращенко.

Усі ці сили працюють на визнанням статусу українських полонених і посиленням дипломатичного тиску на Росію.

Можливий варіант розвитку подій, який уже розглядають на Заході, посилення санкцій ЄС та США проти РФ. З такою ініціативою виступила Україна, але західні партнери також розуміють потребу нового витка тиску на Росію.

Рух через Керченську протоку досі заблокований?

За повідомленням російської сторони, рух цивільних судів у Керченській протоці поновили з 4 години ранку вівторка, 26 листопада. Протоку розблокували майже через добу після нападу на катери ВМС України.

Втім, станом на 13:00 27 листопада проходу через Керченську протоку очікували 20 українських судів, деякі – більше 11 днів.

Наразі прогнозувати поведінку російських прикордонників і ФСБ у районі Керченської протоки складно.

Перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк рекомендував рибалкам в Азовському морі повернутися в порти і не виключив повторення агресивних дій РФ:

"У зв’язку з напруженою ситуацією в Приазов’ї та непередбачуваними діями РФ, обсяги перевалки через порти Бердянськ та Маріуполь можуть бути вимушено скорочені, а потоки перенаправлені в порти Одеси".