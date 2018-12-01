Клімкін запропонує НАТО "нові елементи взаємодії"

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО з очільниками МЗС України та Грузії 4-5 грудня у Брюсселі українська сторона запропонує Альянсу нові елементи взаємодії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Києві, повідомляє Укрінформ.

"На зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО я буду вимагати не тільки засудження (агресії Росії проти України біля Керченської протоки – ред.), оскільки це вже відбулося, а насамперед дієвих заходів і буду пропонувати декілька нових елементів у нашій взаємодії з Альянсом, оскільки Україна має поступово рухатися до того, щоб стати східним флангом Альянсу", - сказав Клімкін.