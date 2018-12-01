МАУ скасовує ряд рейсів через погоду

Ряд рейсів авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" затримуються або скасовані в суботу через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Так, у зв'язку з погодними умовами скасовані рейси: PS046 Херсон – Київ від 1 грудня; PS079 Київ - Івано-Франківськ від 1 грудня; PS080 Івано-Франківськ - Київ від 1 грудня; PS087 Київ - Запоріжжя від 1 грудня; PS088 Запоріжжя - Київ від 1 грудня; PS099 Київ - Вінниця від 1 грудня; PS100 Вінниця - Київ від 2 грудня.

Крім того, змінено розклад рейсів: PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня; PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня; PS776 Тель-Авів - Київ від 1 грудня; PS271 Київ - Бангкок від 1 грудня; PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ від 1 грудня; PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня, PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня, PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ від 2 грудня.

Раніше в суботу міжнародний аеропорт "Бориспіль" повідомив, що у зв'язку з погодними умовами можливі зміни у розкладі рейсів.